Iris Klein bekam ihre neue Liebe von Wahrsagerin prophezeit

Seit dem 27. Februar sind sie offiziell ein Paar: Iris Klein und Stefan Braun teilen ihre Liebe im Netz. In einem Interview mit Bild stellt die Reality-TV-Teilnehmerin ihren Partner vor, den sie auch "Teddybär" nennt. Erst im Januar habe Iris (56) mit ihrer Wahrsagerin telefoniert und ihr von ihrem Stoffteddy namens Cliff erzählt. Diesen hatte sie seit ihrem dritten Lebensjahr – und verlor ihn beim Umzug nach ihrer Trennung von Peter Klein (57). "Ich jammerte am Telefon. Meine Wahrsagerin meinte, ich solle nicht traurig sein, ich werde bald einen neuen Teddybären bekommen. Einen, der sich um mich kümmert", meint die 56-Jährige. Ihre Hellseherin sollte recht behalten: Ihr neuer Freund sei dieser Teddybär.

"Ich bin mir mit Iris absolut sicher", betont Stefan. Doch wer ist er eigentlich? Ihr Liebster kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist seit 20 Jahren geschieden und hat keine Kinder. Außerdem arbeitet er selbstständig im Vertrieb und ist beruflich flexibel. Der 47-Jährige plant sogar, zu ihr nach Worms zu ziehen. Beide sprechen schon von Hochzeit. "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten, aber sie ist ja noch verheiratet. Ich habe ihr gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau", meint der Selbstständige. Laut der "Promi Big Brother"-Teilnehmerin hätte er sogar schon ein Datum dafür: 25. Mai 2025. Es wäre Iris' fünfte Ehe: "Warum nicht? Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite."

Iris habe schon seine Eltern kennengelernt. Auch seine Ex-Frau habe ihr eine Nachricht geschrieben: "'Willkommen in der Braun-Familie.' Darüber habe ich mich gefreut." Doch wie sei es überhaupt zu der Romanze gekommen? Stefan schickte der Influencerin am 23. Februar eine Freundschaftsanfrage. "Ich dachte mir: 'Ach, der sieht ganz nett aus. Den nehme ich mal an'", meinte Iris. Nachdem sie zwei Stunden miteinander geschrieben haben, tauschten sie Nummern aus und telefonierten noch am selben Abend. Vier Tage später hatten sie ihr erstes Date und kamen direkt zusammen. Trotzdem ist die Beauty nach all dem Drama ihrer vergangenen Beziehungen vorsichtig. Ihr Teddybär versteht dies: "Iris trägt ihr Päckchen mit sich, damit kann ich leben. Ich will diese Frau, da bin ich mir ganz sicher."

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Iris Kleins neuen Freund? Ich finde, er wirkt sympathisch. Fünf Ehen? Na ja, ob das die wahre Liebe ist, glaube ich ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de