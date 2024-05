Neues Pärchenfoto: Iris Klein und Stefan schmachten sich an

Iris Klein (56) und Stefan Braun machen überhaupt kein Geheimnis mehr aus ihrem Glück. Vor wenigen Wochen gab die Reality-TV-Protagonistin bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Seitdem veröffentlichen sie und ihr Liebster immer wieder gemeinsame Fotos. Jetzt teilte Iris' Auserwählter auf Instagram einen ganz besonders süßen Schnappschuss, auf dem sich die beiden total verliebt in die Augen schauen. "Die besten 20 Jahre liegen noch vor uns", machte er in der Bildunterschrift deutlich. Iris kommentierte darunter mit zwei Herz-Emojis.

Dass es bei Iris und Stefan kein schneller Flirt, sondern richtig ernst ist, gab der 47-Jährige bereits in einem Bild-Interview zu verstehen: "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten, aber sie ist ja noch verheiratet. Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'." Auch wenn es Iris' fünfte Ehe wäre, ist er sich sicher, dass es danach keinen anderen Mann mehr geben wird. "Ich bin der Letzte. Da bin ich mir absolut sicher", betonte der Kraftsport-Fan.

Aktuell steckt Iris noch im Scheidungsstress. Ihr Ex Peter (57) fordert 100.000 Euro von ihr, die sie ihm auch zahlen werde. "Dann hoffe ich, dass die Scheidung innerhalb der nächsten drei Monate durch ist. Ich bin froh, wenn das Kapitel endlich abgeschlossen ist. Emotional ist es das für mich längst", stellte die Influencerin klar. Die Summe setze sich aus einem Hausverkauf zusammen, den sie noch während der Beziehung getätigt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / piabolte_official Iris Klein im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Iris und Stefans öffentlichen Liebesbekundungen? Ich finde das total niedlich! Mir persönlich ist das etwas zu viel des Guten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de