"Ich sterbe": Randy Gonzalez sprach offen vor seinem Tod!

Randy Gonzalez ging immer sehr offen mit seiner Krankheit um! Gestern waren traurige News um den TikTok-Star bekannt geworden: Er erlag dem Darmkrebs. Bezüglich seiner Erkrankung hatte er im Netz regelmäßige Updates gegeben – und nie ein Hehl daraus gemacht, wie schlecht es um seine Gesundheit steht. Vor seinem Ableben hat Randy offen und ehrlich über seinen bevorstehenden Tod gesprochen...

Randy war auf TikTok regelmäßig in Livestreams aktiv und gab dort seiner Community Updates zu seiner Krebserkrankung. Nun geht auf der Social-Media-Plattform ein Video viral, in dem er emotional erklärt, dass er weiß, dass er sterben wird. "Ich sterbe und das ist traurig, so so traurig", erklärte der 35-Jährige. Er habe es in seinem Leben nicht leicht gehabt, saß öfter im Gefängnis. Doch 2017 wendete sich alles zum Besseren – er lernte seine Partnerin Kimberly kennen und sie bekamen gemeinsame Kinder. "Als ich endlich ein gutes Leben führte, gab Gott mir Krebs", schilderte er mit zitternder Stimme.

Dass er an Krebs erkrankt war, hatte Randy erst vor wenigen Monaten seinen Fans eröffnet – danach gaben ihm die Ärzte noch etwa zwei bis drei Jahre zu leben. Am Mittwochmorgen wurde der Internet-Star schließlich in einem Hospiz von seinem Krebsleiden erlöst.

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez mit seiner Familie

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez, TikTok-Star

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez und sein Sohn Brice

