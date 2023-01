Vater des beliebten TikTok-Duos "Enkyboys" stirbt mit nur 35

Die TikTok-Fans trauern um einen beliebten Web-Star! Gemeinsam mit seinem sechsjährigen Sohn Brice wurde Randy Gonzalez weltberühmt. Zusammen erfreute das Vater-Sohn-Duo seine große Followerschaft regelmäßig mit unterhaltsamen Videoclips im Netz. Doch vor einigen Monaten hatte sich die Internetbekanntheit mit beunruhigenden Neuigkeiten gemeldet: Er war an Darmkrebs erkrankt – er gab auch regelmäßig Updates. Nun ist Randy im Alter von nur 35 Jahren verstorben!

Wie TMZ berichtet, erlag Randy seinem Krebsleiden nach nur wenigen Monaten. Denn wie eine Quelle nun gegenüber dem Magazin bestätigt, starb die Web-Bekanntheit am Mittwochmorgen in einem Hospiz an seiner Krebserkrankung. Zuvor hatten die Ärzte dem Verstorbenen noch etwa zwei bis drei Jahre zu leben gegeben.

Seit Randy sein Leiden öffentlich gemacht hatte, nutzte er auch seine Reichweite im Internet dafür, um auf das Thema Dickdarmkrebs aufmerksam zu machen. "Es war niederschmetternd... Aber ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus, und kein Mensch kann mir mein Leben diktieren und mir sagen, dass ich nur noch eine bestimmte Zeit zu leben habe", erinnerte sich Randy damals, als er von seiner Diagnose erfahren hatte.

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez, TikTok-Star

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez, TikTok-Star

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez, TikTok-Star

