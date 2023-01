Nach Randy Gonzalez' Tod: Sein kleiner Sohn (6) meldet sich

Er vermisst seinen Vater ganz schrecklich. Gestern war Randy Gonzalez mit gerade einmal 35 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der Webstar hatte zuvor gegen eine aggressive Form von Darmkrebs gekämpft – und den Kampf schließlich verloren. Vor seinem Tod erfreute er sich auf TikTok zusammen mit seinem kleinen Sohn Brice unter dem Namen "Enkyboys" großer Beliebtheit. Nun teilte der kleine Brice herzzerreißende Worte nach dem Verlust seines Vaters...

Via Instagram bestätigte Randys Familie dessen Tod – zudem wurden traurige Worte seines jüngsten Kindes veröffentlicht. "Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal umarmen und dir einen Kuss geben, Papa", heißt es in dem Statement. Brice wisse aber, dass sein Papa über ihn, seine Mama und seine beiden Schwestern wache. "Ich verspreche, dich stolz zu machen. Ich habe dich lieb", lauteten die abschließenden Worte an seinen geliebten Vater.

Zu Randys Ehren wird seine Familie eine Gedenkfeier in ihrer Heimat Texas veranstalten – weitere Details dazu sind bisher aber noch nicht bekannt. Der Internetstar hatte in den vergangenen Wochen offen und ehrlich über seinen Tod gesprochen. "Als ich endlich ein gutes Leben führte, gab mir Gott Krebs", hatte der 35-Jährige zuletzt in einem TikTok-Livestream erklärt.

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez mit seiner Familie

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez und sein Sohn Brice

Instagram / enkyboys Randy Gonzalez und sein Sohn Brice

