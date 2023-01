Was sagt Claudia Effenberg jetzt zu diesem Bolognese-Gate?

Was sagt sie im Nachhinein zu ihrem Verhalten? Claudia Effenberg und Djamila Rowe tischten im Dschungelcamp eine fette Lüge auf. Sie haben behauptet, sich nach einer Prüfung zwischen Spaghetti Bolognese nur für sich oder Chips für das gesamte Camp entscheiden zu müssen – und die Chips gewählt haben. So wollten sie sich an Gigi und Cosimo rächen, die sich in einer vorherigen Prüfung für eine Pizza entschieden haben, anstatt für vier Eier für das gesamte Camp. Jetzt musste Claudia das Camp verlassen. Was sagt sie rückblickend zu ihren Verhalten?

"Unter extremsten Bedingungen steigert man sich, glaube ich, auch ein bisschen rein. Im Nachhinein, wenn man die Streitereien noch mal Revue passieren lässt, denkt man so: 'Mh, Kindergarten'", äußerte sich die 57-Jährige in einem RTL-Interview direkt nach ihrem Ausscheiden. Durch den ganzen Schlafmangel und das wenige Essen in dem Dschungel sei jeder im Camp leichter gereizt als normalerweise. Eigentlich wolle sie jetzt nie mehr Bolognese kochen, doch sie gab zu: "Kaum bin ich in Freiheit, woran denke ich? An Pizza Margarita, an Spaghetti Bolognese und an Pizza Salami."

Diese Aktion von Claudia und Djamila stieß nicht nur bei den anderen Kandidaten auf Empörung. Auch Dschungelcamp-Fans konnten diese Lüge nicht nachvollziehen.

