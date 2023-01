Nach Dschungel-Fail: Daniela Katzenberger steht hinter Lucas

Daniela Katzenberger (36) unterstützt ihren Ehemann Lucas Cordalis (55). Der Sänger nimmt derzeit an der aktuellen Staffel vom Dschungelcamp teil und schlägt sich im australischen Busch durch. In der vergangenen Folge könnte er aber einige Sympathiepunkte eingebüßt haben, denn er geriet in einen heftigen Streit mit seinen Mitcampern Luigi Birofio (23) und Papis Loveday (46). Doch seine Familie steht hinter ihm: Daniela unterstützt ihren Lucas auch jetzt!

In ihrer Instagram-Story äußert sich Daniela nun zu den Kritikpunkten, die Lucas zuletzt einstecken musste. "Jeder, der mich hier regelmäßig verfolgt oder regelmäßig unsere Sendung schaut, weiß, dass Lucas weder ein asoziales Arschloch noch respektlos, noch unhöflich ist. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist Vater und einer der liebsten Menschen, den ich kenne", stärkt die TV-Bekanntheit ihrem Mann den Rücken. Zuvor teilte sie auch ein Bild, auf dem sie Lucas auf die Wange küsst und schreibt dazu: "Egal, was kommt!"

Auch Lucas' Schwägerin Jenny Frankhauser (30) unterstützt ihn. Die ehemalige Dschungelkönigin möchte ihren Schwager gerne beschützen, wie sie nach der ersten Preview verrät. "Ich würde am liebsten ins Camp springen und mich vor ihn stellen", meint sie. Nach der Show ist sie weiterhin der Meinung, dass Lucas' Mitcamper ihm allgemein sehr negativ begegnen: "Lucas ist nicht Fake! Er ist einfach nur extrem anständig!"

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday, Gigi Birofio und Lucas Cordalis bei der Dschungelprüfung 2023

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de