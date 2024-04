Jenny Frankhauser teilt süßes Foto von Steffen mit Söhnen

Jenny Frankhauser (31) macht deutlich, wie glücklich sie gerade ist! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (37) veröffentlicht jetzt einen niedlichen Schnappschuss von ihren drei Männern in ihrer Instagram-Story: Auf dem Foto trägt ihr Liebster Steffen König die zwei gemeinsamen Söhne Damian und Milan auf dem Arm – und dabei strahlt er bis über beide Ohren. "Daddy", schreibt die Influencerin kurz und knapp zu dem Pic.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jenny in den sozialen Medien in den höchsten Tönen von ihrem Familienglück schwärmt! In den vergangenen Wochen teilte sie immer wieder Schnappschüsse von sich und ihren kleinen Schätzen. Dazu betonte sie beispielsweise: "Und plötzlich sind wir komplett" oder auch "Ihr seid meine Welt." Die Gesichter ihrer Söhne zeigte sie bislang aber noch nicht im Netz.

Jenny und Steffen durften ihr zweites Kind erst vor ein paar Wochen auf der Welt willkommen heißen: Der kleine Milan wurde Ende März geboren. "25.03.2024 – Milan Steffen König. Aus dem Bauch – mitten ins Herz", schrieb die stolze Mama zu diesem Zeitpunkt auf Social Media. Ihr großer Sohn Damian ist inzwischen schon rund eineinhalb Jahre alt.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König mit seinen Söhnen Milan und Damian, April 2024

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, Influencer

