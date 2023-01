"Falscher Mann": Dschungelcamp-Papis und Gigi gegen Lucas!

Jetzt eskalierte es total! Die Stars sitzen bereits seit über 14 Tagen im Dschungelcamp und ganz offensichtlich liegen die Nerven blank. Nach Cecilia Asoros Exit rastete Luigi Birofio (23) aus und machte Claudia Effenberg (57) fertig. Laut dem Realitystar habe es die Designerin mehr verdient, die Show zu verlassen. Doch damit nicht genug: Eine Preview zeigte bereits, dass der Ex on the Beach-Star noch mal richtig ausrasten würde und zwar wegen Lucas Cordalis (55). Aber auch Papis Loveday (46) schoss heftig gegen Lucas!

Der Auslöser? Die Dschungelprüfung! Die drei Promis mussten eine Essenschallenge absolvieren, in der Gigi und Papis mehr glänzen konnten als Lucas. Das enttäuschte den 23-Jährigen, woraus er kein Geheimnis machte. "In einem Team verliert man gemeinsam, in einem Team gewinnt man gemeinsam. [...] Wenn man jetzt so anfängt, könnte ich auch einige Sachen sagen", betonte der Sohn von Costa Cordalis (✝75). Für Gigi klang das wohl so, als würde Lucas im TV nicht ehrlich sein. Zurück im Camp eskalierte es dann total, weil der Mann von Daniela Katzenberger (36) nicht sofort erzählte, dass er zwei Sterne verspielt hatte. "Lucas, fuck mich nicht ab! Erzähl mal lieber erst die ganzen Sachen", entgegnete der Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidat wütend.

"Junge, denk' erstmal über deine Erziehung nach", schrie der Schwiegersohn von Iris Klein (55) auf, was sich Gigi nicht gefallen ließ. Daraufhin zeigte sich auch Papis mehr als genervt von Lucas' Verhalten während und nach der Challenge. "Mach' nicht auf Opfer hier. Erzähl' die Geschichte, wie sie war, dann sehen wir dein wahres Gesicht. Du bist ein falscher Mann, jetzt reicht's", betonte das Model. Im Einzelgespräch mit Influencerin Jolina Mennen (30) legte Papis nochmal richtig los: "Gigi hat nach der Prüfung gesagt, dass wir auch sieben Sterne hätten bekommen können, aber Lucas konnte nicht schlucken. Daraufhin sagte Lucas, dass wir ihn nicht gut darstellen." Laut ihm sei Lucas fake und zeige sich nur vor der Kamera "supercool".

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Papis Loveday und Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

