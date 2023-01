Zweifel bei Gigis Eltern: "Heute Dana, morgen – wer weiß"

Scheinen Gigi Birofios (23) Eltern das Ganze etwa nicht ernst zu nehmen? Der Ex on the Beach-Star war bereits in einigen TV-Sendungen zu Gast. Nach und nach mauserte sich der Italiener immer mehr zum Playboy und Frauenschwarm – der Realitystar ließ nichts so schnell anbrennen. Aktuell wird ihm und Dana Feist ein Flirt nachgesagt. Jetzt äußern sich Gigis Eltern dazu – und haben eine klare Meinung!

Während ihr Sohn im Dschungelcamp um die Krone kämpft, waren Cinzia und Marcello bei "Punkt 12" zu Gast. Auf das Dating-Leben ihres Nachwuchses angesprochen, gab Cinzia folgende Antwort: "Ja, wir kennen Dana. Sie ist ein ganz liebes Mädchen." Marcello fügte hinzu: "Aber wir sind in einer Situation, in der wir neutral bleiben wollen." Es scheint, als wollen sich die beiden nicht in Gigis Liebeswirrwarr einmischen. Einen Kommentar konnte sich Mama Cinzia allerdings dann doch nicht verkneifen: "Wir kennen Gigi: Gestern gab es Michelle, heute Dana, morgen – wer weiß."

Was der 23-Jährige wohl dazu sagen würde? Schließlich richtete Gigi aus Australien folgende Worte an Dana: "Ich würde dir gerne ganz viele Sachen sagen, die ich nicht geschafft habe zu sagen. Jetzt weiß ich hier, was ich will und ich würde es hier direkt sagen."

RTL Luigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

RTL Gigi im Dschungelcamp

