Mama packt aus: So verkuschelt ist Dschungel-Gigi eigentlich

Wie tickt Luigi Birofio eigentlich privat? Aktuell ist der Realitystar im Dschungelcamp zu sehen und sorgt dort für jede Menge Begeisterung. Der Ex-Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer wurde zweimal in die Prüfungen gewählt und meisterte die Aufgaben mit Bravour. Über sein Privatleben hat er bisher nicht allzu viel preisgegeben. Jetzt plaudern Gigis Eltern aus dem Nähkästchen und verraten so manches Detail über ihren Sohnemann!

In der Öffentlichkeit präsentiert sich der 23-Jährige gerne als cooler Womanizer. Was Gigi wohl zu dieser Aussage seiner Mutter sagen würde? "Der lässt sich kuscheln, aber Luigi liebt das. Der kommt manchmal und ruft mich und sagt 'Mama kannst du mich ein bisschen streicheln oder ich möchte gerne eine Massage'", erklärte Cinzia Birofio im RTL-Interview. Außerdem fügte sie hinzu: "Der ist immer noch wie ein Kind."

Cinzia erzählte zudem, dass ihr Nachwuchs sie zu Hause oftmals in unangenehme Situationen bringe: "Bevor Luigi runterkommt, schreibe ich ihm 'Luigi, wenn du runterkommst, zieh bitte was an, weil ich nicht alleine bin'." Denn der Italiener komme nur mit Unterwäsche bekleidet in die Küche.

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2022

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer

