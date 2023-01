Erste Worte: Dschungelkönigin Djamila Rowe total gerührt!

Sie ist das neue Dschungel-Oberhaupt 2023! Ebenso wie Lucas Cordalis (55) und Luigi Birofio (23) hat auch Djamila Rowe (55) die vergangenen 17 Tage im australischen Urwald ausgeharrt, um die diesjährige Dschungelcamp-Staffel zu gewinnen. Nachdem alle drei Kandidaten noch einmal zu ihrer finalen Dschungelprüfung angetreten waren, wurde schließlich der Finalist mit den meisten Zuschaueranrufen gekürt. Die Visagistin hat die Reality-TV-Fans offenbar am meisten mit ihrer Art überzeugt! Mit ihrer Krone auf dem Kopf meldet sich Djamila nun erstmals als frischgebackene Dschungelkönigin zu Wort!

Bereits kurz nachdem Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) das Ergebnis verkündet hatten, konnte Djamila ihr Glück kaum in Worte fassen. "Das kann nicht sein. Das geht doch nicht", gab die 55-Jährige ganz aufgelöst von sich. Mit großem Beifall wird die Make-up-Artistin schließlich im Baumhaus der Moderatoren zur Urwald-Majestät gekürt und zeigt sich total überwältigt: "Ich habe so hart gekämpft. [...] Ein ganz, ganz großes Danke an alle, [...] die meine wahre Seele erkannt haben", freut sich Djamila auf ihrem Thron.

Auch die Promiflash-Leser hatten sich Djamila als Dschungelkönigin 2023 gewünscht. Immerhin waren rund 59,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer der Meinung, dass die Visagistin das Zeug zur Gewinnerin hat. Während Temptation Island V.I.P.-Star Gigi mit 25,1 Prozent auf Platz zwei landete, bildete der Mann von Daniela Katzenberger (36) mit 15,4 Prozent das Schlusslicht.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe in der Dschungelprüfung "Wall of Shame"

RTL Cosimo Citiolo und Djamila Rowe

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

