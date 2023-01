Mit 45 Jahren: Schauspielerin Annie Wersching ist verstorben

Was für tragische Neuigkeiten. Annie Wersching (45) ging schon in jungen Jahren ihrer Vorliebe zum Theater und Musik nach: Sie studierte das Fach Musical. Nach ihrem abgeschlossenen Bachelor hatte sie erst einmal kleinere Rollen wie in Star Trek und Supernatural angenommen – erst mit ihrer Darbietung in "Bosch" und "Timeless" schaffte sie ihren großen Durchbruch. Nun machten jedoch traurige Neuigkeiten die Runde: Annie ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Bereits im Jahr 2020 wurde bei der Vampire Diaries-Darstellerin Krebs diagnostiziert, jedoch konnte sie den Kampf gegen diese Krankheit nicht gewinnen. Deshalb meldete sich ihr Mann und Schauspieler Stephen Full nun mit einem rührenden Statement, das Deadline vorliegt, zu Wort: "In der Seele dieser Familie klafft heute ein großes Loch. Aber sie hat uns die Werkzeuge hinterlassen, um es zu füllen. Sie fand das Wunder im einfachsten Moment. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen." Die Rothaarige hinterlässt aber nicht nur ihren liebenden Ehemann, sondern auch ihre drei gemeinsamen Kinder.

Aber nicht nur Annies Mann gedachte ihr, sondern auch der Regisseur Jon Cassar. "Mein Herz ist in mehr Stücke gebrochen, als ich zählen kann", gab er zu und erinnerte sich an die Schauspielerin zurück: "Annie kam in meine Welt mit einem offenen Herzen und einem ansteckenden Lächeln […]. Annie wurde mehr als nur eine Arbeitskollegin, sie wurde eine echte Freundin für mich, meine Familie und alle Schauspieler und Crewmitglieder, die mit ihr gearbeitet haben."

Getty Images Annie Wersching im Januar 2020

Getty Images Stephen Full und seine Frau Annie Wersching

Getty Images Annie Wersching, Schauspielerin

