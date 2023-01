Alien: Hier war Annie Wersching (†) kaum wiederzuerkennen

Annie Wersching (45) sah in ihrer größten Rolle gar nicht aus wie sie selbst. Am Sonntag verstarb die US-Schauspielerin, nachdem ihr 2020 Krebs diagnostiziert worden war. Ihre Fans werden sie vor allem dank ihrer Rollen in den Serien Vampire Diaries oder Supernatural kennen. Doch sie spielte auch in dem erfolgreichen Serienableger Star Trek: Picard mit. Als Borg-Königin war Annie allerdings kaum wiederzuerkennen.

Über ihren Instagram-Account teilte Annie Bilder von sich in ihrem aufwendigen "Star Trek"-Kostüm. Als Königin der Borgs schlüpfte sie praktisch in die Haut einer Außerirdischen. Während sie ein enges schwarzes Kostüm im futuristischen Stil trug, war sie im Gesicht so gut wie nicht zu erkennen. Statt der üblichen roten Haare bekam sie mithilfe des Special-Effects-Make-ups außergewöhnliche Formationen auf den Kopf. So sah Annie aus wie eine Mischung aus Cyborg und Alien.

Annies frühen Tod betrauerten neben ihren "Vampire Diaries"-Kollegen auch schon ihre Co-Stars aus dem "Star Trek"-Universum. Schauspielerin Jeri Ryan schrieb bei Instagram: "Was für ein schönes, helles Licht ist heute verloren gegangen. Ich bin so glücklich, die Chance gehabt zu haben, mit der unglaublichen Annie Wersching arbeiten und spielen zu dürfen."

Anzeige

Getty Images Annie Wersching, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / anniewersching Annie Wersching am Set von "Star Trek: Picard"

Anzeige

Instagram / jerilryan Annie Wersching und Jeri Ryan, "Star Trek"-Darstellerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de