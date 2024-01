Erster Todestag: Annie Werschings Familie zollt ihr Tribut

Sie erinnern sich an sie! Annie Wersching wurde mit kleineren Rollen in Serien wie Star Trek und "Supernatural" bekannt. Ihren großen Durchbruch feierte sie dann jedoch mit "Bosch" und "24". Doch im vergangenen Januar machten tragische Neuigkeiten die Runde: Annie ist im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Am 29. Januar jährte sich ihr Todestag zum ersten Mal: Ihre Familie widmete Annie daher einige emotionale Worte.

Auf Instagram teilte die Familie der Verstorbenen ein Bild von ihr. Dazu schrieben sie emotionale Zeilen: "Wie ein Jahr vergeht. Wir werden von einer Traurigkeit getroffen, die nie zu verblassen scheint." Dennoch können die Hinterbliebenen auch etwas Positives aus ihrem Verlust ziehen: "Aber wir werden auch daran erinnert, dass jede Wolke, jede Blume, jeder Vogel, jeder Regenbogen, jede Sonne und jeder Mond mit all ihrer Liebe mal einer Million erfüllt ist. Für immer in unseren Herzen. Für immer ein Band, das nie gebrochen wird."

Auch in den Kommentaren versammelten sich zahlreiche Fans, um der verstorbenen Vampire Diaries-Darstellerin Tribut zu zollen. "Ich schicke euch ganz viel Liebe. Ich habe heute noch darüber nachgedacht, dass ich gar nicht glauben kann, dass sie weg ist", erklärte ein Nutzer. Und ein weiterer kommentierte: "Sie ist für immer in unseren Herzen."

Anzeige

Getty Images Annie Wersching, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Annie Wersching, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Annie Wersching, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de