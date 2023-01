Paul Wesley gedenkt "Vampire Diaries"-Mama Annie Werschings

Es ist noch immer ein großer Schock für ihre Fans: Annie Wersching (45) ist tot! Die Schauspielerin, die aus Serien wie Star Trek, Supernatural, "Bosch" und "24" bekannt war, hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren – die tückische Krankheit war 2020 bei ihr diagnostiziert worden. Die Beauty hinterlässt neben ihrem Ehemann und ihren drei Kindern zahlreiche Freunde und Bewunderer. Dazu zählt auch Paul Wesley (40): Ihr Vampire Diaries-Sohn trauert jetzt offen um Annie.

Die Verstorbene war in 18 Folgen der Erfolgsserie als Mutter der Salvatore-Brüder zu sehen. Somit verbrachten Paul und Annie einige Zeit zusammen vor der Kamera. In seiner Instagram-Story teilte er nun ein gemeinsames Selfie, das wohl damals am Set entstanden ist. Dazu schrieb er: "Ich war tieftraurig, als ich von Annie Werschings Tod erfahren habe. Sie war eine wundervolle und talentierte Person – und ich hatte das große Glück, sie kennenzulernen."

Abschließend rief Paul seine Fans dazu auf, an der Spendensammlung für Annies Hinterbliebenen teilzunehmen. "Annie lebte für ihre Familie. Sie liebte ihre Arbeit und schätzte ihre Freunde, aber Steve und die Jungs waren ihr Ein und Alles. Dieser Spendenaufruf ist für sie. Damit Steve Zeit zum Trauern hat – ohne den Druck, arbeiten zu müssen. Damit er Freddie, Ozzie und Archie ein Vater sein kann, während sie die Zukunft ohne ihre Mutter und ohne die süße Annie meistern", heißt es in der Mitteilung auf Gofundme. Das Ziel sind 250.000 US-Dollar, über die Hälfte davon ist bereits zusammengekommen.

Annie Wersching, Schauspielerin

Paul Wesley im Juli 2022

Annie Wersching mit ihrem Mann und ihren Kindern

