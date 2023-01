Nach Dschungel-Aus: Diesem Promi drückt Jolina die Daumen

Jolina Mennen (30) hat einen ganz klaren Favoriten! Die YouTuberin hatte es in diesem Jahr unter die letzten fünf Dschungelcamp-Bewohner geschafft. Kurz vorm Finale musste sie die Show allerdings verlassen – sie hatte von den Zuschauern nicht genug Anrufe erhalten. Nun sind noch Luigi Birofio (23), Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) im Rennen um die begehrte Dschungelkrone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Doch wem wünscht Jolina das am meisten?

Nach ihrer Rückkehr aus dem Urwald in die Zivilisation betonte Jolina im Promiflash-Interview, dass sie voll und ganz hinter Djamila stehe: "Ich gönne es Djamila. Nicht nur den Einzug ins Finale, sondern hoffentlich auch die Dschungelkrone von ganzem Herzen." Sie sei der Meinung, dass jeder Camper seine Daseinsberechtigung habe. Dennoch betonte sie: "Ich muss sagen, mir gefällt es nicht, wenn Leute mit vorgefertigter Agenda ins Camp gehen. [...] Ich glaube aber, das können die Zuschauer am besten selbst beurteilen." Die 30-Jährige habe noch keine Folge gesehen und könne nur mutmaßen, wie manche Dinge ankommen: "Ich kann nur sagen, im Camp sind nicht alle ganz so authentisch, wie sie vorgeben zu sein."

Dass Jolina die Chance auf den Sieg nur ganz knapp verpasst hat, sieht sie offenbar recht gelassen. Der Webstar erklärte: "Ich gehe mit stolz erhobener Brust und erhobenen Hauptes aus dem Camp. Ich finde, der vierte Platz ist schon etwas, auf das man stolz sein kann."

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

RTL Reality-TV-Star Jolina Mennen im Dschungelcamp

RTL Die Dschungelcamper während der Prüfung "Creek der Sterne"

