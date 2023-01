Nach Dschungelcamp-Exit: So geht es Jolina Mennen aktuell

Für Jolina Mennen (30) ist der Traum der Dschungelkrone geplatzt. Gestern musste die YouTuberin das Dschungelcamp gemeinsam mit Cosimo Citiolo (41) verlassen. Mittlerweile ist sie wohlbehalten im Hotel Versace angekommen, von wo aus sie ihre Mitstreiter beim heutigen Finale anfeuern kann. Doch wie ist ihr der Exit so kurz vor der Krone bekommen? Jolina verriet nun gegenüber Promiflash, wie es ihr nach dem Auszug aus dem Camp geht!

"Mir geht es richtig, richtig gut. Ich gehe mit stolz erhobener Brust und erhobenen Hauptes aus dem Camp. Ich finde, der vierte Platz ist schon etwas, auf das man stolz sein kann", erklärte Jolina im Promiflash-Interview. Sie sei froh darüber, dass sie Deutschland zeigen konnte, wie viel Power sie habe und lange die Position für ihre Community halten konnte. Auch wenn die Viertplatzierte so kurz vor dem Finale das Camp verlassen musste, so habe sie mehr erreicht, als sie sich zuvor erträumt hatte. "Gerade als Transfrau im deutschen Fernsehen sein zu können, das gibt den Kindern da draußen Mut und ich hoffe, dass ich da ein gutes Beispiel sein konnte", äußerte sich die Influencerin.

So knapp am Thron vorbeigeschlittert zu sein, störe Jolina nicht. "Normalerweise bin ich eine schlechte Verliererin, aber in diesem Fall fühlt es sich nicht wie Verlieren an", beschrieb sie zudem ihre derzeitige Gefühlslage.

RTL Cosimo Citiolo und Jolina Mennen im Dschungelcamp

RTL Jolina Mennen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL / Stefan Thoyah Jolina Mennen, Dschungelcamp-Kandidatin

