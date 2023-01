Zwei Exits: Diese Stars stehen im großen Dschungelfinale!

Morgen steht fest, wer Dschungelkönig 2023 ist! In den vergangenen zwei Wochen gaben die Stars und Sternchen im australischen Busch alles – und lieferten Spannung pur! Von ekligen Essensprüfungen über krasse Herausforderungen bis hin zu emotionalen Geschichten und natürlich einer Menge Drama war alles dabei! Heute mussten gleich zwei Bewohner auf einmal das Camp verlassen: Cosimo (41) und Jolina (30) haben es nicht ins Finale geschafft!

Damit haben Djamila (55), Gigi (23) und Lucas (55) noch die Chance darauf, den Titel nach Hause zu holen! Während die drei ihren Einzug in die Endrunde feierten, zeigten die Ausgeschiedenen sich sichtlich traurig darüber, so kurz vor dem Ziel doch noch gescheitert zu sein. Trotzdem verkündete der Checker vom Neckar zu seinem Auszug: "Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich bin so geblieben, wie ich bin."

Auch in der Promiflash-Umfrage hatten der Sänger und die Influencerin die wenigsten Stimmen erhalten. Besonders beliebt ist seit Tagen die TV-Bekanntheit Djamila Rowe. Gigi und Lucas hingegen lieferten sich die letzten Tage ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Wird diese Platzierung auch morgen im Finale zutreffen?

