Jolina Mennen wehrt sich gegen fiese Bodyshaming-Attacken

Jolina Mennen (32) hat sich jetzt auf Instagram gegen Bodyshaming gewehrt. Während einer Fragerunde auf der Plattform hatte ein Follower sie darauf angesprochen, warum sie an Gewicht zugenommen habe. Besonders im Trailer zu ihrem neuen Podcast mit Twenty4tim (24) habe sie "fitter" ausgesehen. Die Influencerin erklärte daraufhin, dass sie vor dem Dreh des Trailers eine extrem strenge Diät eingehalten und exzessiv Sport getrieben habe, aus Angst vor der harschen Bewertung durch Social Media. Die Kommentare empfindet sie dennoch als unangemessen: "Ich hab keine Lust mehr, mich für mein Gewicht oder meine Figur vor anderen zu rechtfertigen."

Jolina führte weiter aus, dass ihr nach ihrer Operation vor einigen Monaten geraten wurde, ihre Diät sofort zu stoppen, da ihr Körper Energie für die Heilung benötigte. In dieser Zeit habe sie die Bedürfnisse ihres Körpers an erste Stelle gesetzt – für sie die einzig richtige Entscheidung. Besonders kritisch sieht sie jedoch, wie selbstverständlich und negativ die Figur anderer Menschen bewertet wird. "Ich wusste, dass, wenn ganz Social Media Deutschland die Augen auf einen richtet, dass man auch härter bewertet wird", erklärte sie weiter. "Jedoch habe ich kein Verständnis dafür, wie man die Figur einer anderen Person ungefragt so negativ bewerten kann."

Aktuell können die Fans der Social-Media-Persönlichkeit sie gemeinsam mit Influencer Twenty4tim in einem neuen Podcast erleben. Mit dem Titel "Keine echten Männer" bieten die beiden humorvolle und ehrliche Einblicke in ihr Leben und ihre Erlebnisse. Jolina hatte im Vorfeld verraten, wie aufgeregt sie auf das Feedback ihrer Community ist und wie wichtig ihr der Austausch mit ihren Followern ist. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im neuen Format beeindruckt sie durch Offenheit und direkte Worte – eine Eigenschaft, die ihre Fans besonders zu schätzen wissen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin