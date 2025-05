Nach Beauty-OP: Twenty4tim besucht BFF Jolina im Krankenhaus

Social-Media-Star Twenty4tim (24), mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann, stattete seiner besten Freundin Jolina Mennen (32) einen süßen Besuch ab. Nachdem die YouTuberin sich in München einer umfangreichen Beauty-OP unterzogen hatte, flog Tim extra zu ihr ins Krankenhaus, um ihr eine Freude zu bereiten. Mit einem Blumenstrauß in der Hand teilte er den bewegenden Moment auf Instagram. Zu sehen ist außerdem Jolina im Krankenbett, sichtlich erschöpft. Tim schrieb dazu: "Es macht mich komplett fertig, sie in diesem Zustand zu sehen, aber ich weiß, dass diese Operation befreiend für sie war."

Die aufwendige Operation umfasste die Entfernung ihrer Brustimplantate, das Auffüllen des Gewebes mit Eigenfett aus ihren Armen sowie eine Straffung von Brust und Armen. Auf Tims Beitrag reagierte Jolina liebevoll in den Kommentaren: "Danke, dass du mich besuchen kommst und mich auf meinem Weg so unterstützt." Der Eingriff war kein spontaner Entschluss, sondern ein lang gehegter Wunsch der Influencerin. Sie betonte im Vorfeld, wie wichtig dieser Schritt für ihr persönliches Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit sei.

Jolina teilt seit 2008 auf YouTube regelmäßig Einblicke in ihr Leben und zählt zu den erfolgreichsten Transgender-Influencerinnen Deutschlands. Im Podcast "Keine Echten Männer" plauderte die Medienpersönlichkeit gegenüber Tim aus, warum sie sich für die Verkleinerung ihrer Brust entschied. Damals war Jolina der Annahme, dass größere Cups für mehr Weiblichkeit stehen und entschied sich 2018 daher für eine üppige Oberweite. Diese Meinung vertritt sie heute nicht mehr – hinzu kamen außerdem Rückenschmerzen. Daher ließ sie sich erneut unters Messer legen.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim YouTube-Stars Jolina Mennen und Twenty4tim, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige Anzeige