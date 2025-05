Diese Jobs hat Jolina Mennen vor Social Media gemacht

Jolina Mennen (32), die seit 2016 als Influencerin tätig ist, hat ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihren beruflichen Werdegang gegeben. In einer Story beantwortete sie die Frage nach ihren früheren Jobs und verriet dabei spannende Details. Vor ihrer Karriere im Bereich Social Media arbeitete sie unter anderem als Nachhilfelehrerin, Tanzlehrerin, Kellnerin und Make-up-Artist. Außerdem verriet sie, dass sie einen Bachelor-Abschluss in Spanisch und Kunst auf Lehramt vorweisen kann und aktuell an einem zweiten Bachelor im Bereich International Business Management arbeitet.

Die Influencerin reflektierte über ihre Vergangenheit und betonte, wie wichtig ihr berufliche Sicherheit ist: "Ich wollte mich niemals auf Social Media verlassen und immer etwas Anständiges in der Hand haben." Besonders die Erfahrungen aus dieser Zeit helfen ihr heute, bodenständig zu bleiben. Sie erinnerte sich auch an ihren Job an der Cocktailbar, den sie trotz eines Stundenlohns von lediglich 5,50 Euro als "den coolsten Job, den ich je hatte" bezeichnete. "Ich werd nie vergessen, wie es war, zwei Jobs neben dem Studium zu haben", fügte sie hinzu und grüßte ihre alte Arbeitsstätte in Bremen.

Auch in ihrem jetzigen Leben als Influencerin bleibt Jolina auf vielfältige Weise aktiv. Zusammen mit Twenty4tim (24) begeistert sie mit einem gemeinsamen Podcast ihr Publikum. Unter dem Titel "Keine echten Männer" teilen die beiden ihre Perspektiven, unterhalten ihre Fans und laden zu emotionalen wie humorvollen Gesprächen ein. Durch ihre Erfahrungen in verschiedensten Bereichen und ihre bodenständige Art hat Jolina eine große und loyale Community aufgebaut, die ihre Vielschichtigkeit und ihre Offenheit schätzt. Die Zusammenarbeit mit ihrem Podcast-Kollegen zeigt zudem, dass sie immer wieder bereit ist, neue kreative Wege einzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige