Jolina Mennen hat sich ihre Brustimplantate entfernen lassen

Jolina Mennen (32) hat einen mutigen Schritt gewagt: Die Influencerin ließ sich ihre Brustimplantate entfernen und verabschiedete sich von einem Look, der sie nicht mehr glücklich machte. Auf ihrer Instagram-Seite teilte die YouTuberin am Tag der Operation ein Video aus dem Krankenhaus, in dem sie sich im Kittel und voller Erwartung zeigt. "Meine Operation beginnt jetzt. Drückt mir die Daumen", schrieb Jolina dazu. Die Prozedur umfasste nicht nur die Entfernung der Implantate, sondern auch das Auffüllen der Oberweite mit Eigenfett und eine Straffung. Zusätzlich ließ sie sich die Arme straffen. "Ich wünsche mir diese OP so sehr", betonte sie zu diesem Zeitpunkt.

Nach überstandener Operation meldete sich Jolina direkt wieder bei ihren Followern. Trotz der Schmerzen in den Armen brachte sie ihre Freude über das Ergebnis zum Ausdruck: "Es sieht voll klein aus, voll schön, ich freue mich so!", erklärte sie mit einem strahlenden Lächeln, auch wenn ihr körperlich noch etwas schwummrig war. Bereits im Vorfeld sprach sie im Podcast "Keine Echten Männer" mit Twenty4tim (24) über die Beweggründe für diesen Eingriff. Sie erzählte, wie sie 2018 zunächst Brüste in größerer Größe gewählt hatte, da sie glaubte, dies würde sie weiblicher wirken lassen. Doch mit der Zeit merkte sie, dass die Implantate oft unproportional wirkten und zudem Rückenschmerzen verursachten.

Von ihren Fans wird Jolina für ihre Ehrlichkeit und ihren offenen Umgang mit schwierigen Themen geschätzt. Erst vor wenigen Tagen äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story zu ihrer vergangenen Alkoholsucht. "Bei mir war Alkohol sehr persönlichkeitsverändernd. Ich mag die Person nicht, zu der ich werde, sobald ich etwas trinke, und allein das ist für mich Grund genug, es sein zu lassen", berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin offen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Nicole Kubelka / Future Image Jolina Mennen im November 2023 in Bielefeld

