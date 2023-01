Dschungel-Bromance adé? Fans traurig über Gigi-Cosimo-Zoff

Dabei waren die Fans so begeistert von Luigi Birofio (23) und Cosimo Citiolos (41) Verbindung! Die beiden Italiener schienen sich im Dschungelcamp prächtig zu verstehen – und unterhielten mit ihrer süßen Bromance zahlreiche Zuschauer. Doch beim großen Wiedersehen nach der Reality-TV-Show warf Gigi Cosimo plötzlich vor, die Freundschaft vorab geplant und nicht ernst gemeint zu haben. Angeblich habe Cosimo so nur mehr Anrufer für sich generieren wollen. Dass ihre Bromance nun vorbei zu sein scheint, stimmt die Dschungelcamp-Fans total traurig...

Auf Twitter kommentierten viele Zuschauer Gigi und Cosimos plötzlichen Zoff. "Ich will nicht, dass die streiten" und "Es macht mich traurig, dass die Bromance zwischen Gigi und Cosimo nicht angehalten hat", jammern die Nutzer. "Gigi und Cosimo waren mein Highlight der Staffel und haben mich so oft zum Lachen gebracht. Das will ich mir in Erinnerung behalten und nicht, dass sie jetzt böse aufeinander sind oder, dass da irgendeine Geschichte ablief", ärgerte sich ein weiterer User.

Auf Instagram wird auch schon fleißig diskutiert, wie viel denn an Luigis Vorwürfen dran ist: "So berechnend ist Cosimo nicht, das ist doch lächerlich", beteuerte ein Zuschauer. Ein anderer wiederum merkte an: "Mir kam diese Freundschaft auch immer ein bisschen zu gelegen vor." Was sagt ihr zu der zerbrochenen Bromance? Stimmt ab!

