Ex-König Filip: Darum verdient Djamila Rowe Dschungelsieg

Djamila Rowe (55) hat das Dschungelcamp gewonnen – aber wieso eigentlich? Das frühere It-Girl konnte sich im großen Finale tatsächlich gegen die Favoriten Lucas Cordalis (55) und Luigi Birofio (23) durchsetzen. Sie hat sowohl die Dschungelkrone als auch das Preisgeld von 100.000 Euro abgesahnt. Direkt nach ihrem Sieg wurde deutlich, dass die TV-Bekanntheit nicht damit gerechnet hatte. Ihr Vorgänger Filip Pavlovic (28) hingegen war nicht überrascht: Jetzt verrät der Ex-König, warum Djamila den Dschungelsieg verdient hat!

Bei "Punkt 6" analysierte der Reality-TV-Star, wieso die 55-Jährige gewonnen hat: "Einfach, weil sie sehr authentisch ist. Sie hat sich gar nicht verkauft. Sie war genauso, wie sie ist." Woher er das so genau weiß? Die beiden waren 2021 zusammen in der Dschungelshow. Weiter schwärmte Filip: "Deswegen haben die Leute auch angerufen, die haben das gesehen. Deswegen hat sie verdient gewonnen."

Doch was sagt Filip zum Zweitplatzierten, seinem Bruder im Geiste? "Gigi hat verdammt viel Show gemacht, was super war. Gigi war natürlich ein Geschenk", betonte der Ex-Bachelorette-Boy. "Es gibt natürlich keinen besseren Zweiten als ihn. Ich hätte ihm auch den Sieg gegönnt."

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic und Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de