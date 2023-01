"Laverne & Shirley"-Hauptdarstellerin Cindy Williams ist tot

Große Trauer um einen Sitcom-Star! Im Laufe ihrer Karriere begeisterte Cindy Williams in zahlreichen Serien. Ihren großen Durchbruch erlangte sie durch ihre Hauptfigur in der Kultshow "Laverne & Shirley" – für die sie 1978 auch für einen Golden Globe nominiert wurde. 2004 wurde sie schließlich mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in der Kategorie Fernsehen geehrt. Doch nun müssen ihre Fans Abschied nehmen: Cindy Williams ist verstorben!

Das gab ihre Familie nun in einem Statement gegenüber Associated Press bekannt. Cindy ist bereits am 25. Januar verstorben – sie erlag zu Hause einer kurzen, aber schweren Krankheit. Der TV-Star wurde 75 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder. "Das Ableben unserer liebenswürdigen, lustigen Mutter Cindy Williams hat uns in eine unüberwindliche Trauer gestürzt, die nie wirklich ausgedrückt werden kann", erklären Tak und Emily in ihrem Nachruf.

Weiter betonen Cindys Kinder: "Sie zu kennen und zu lieben war unsere Freude und unser Privileg. Sie war einzigartig, wunderschön, großzügig und besaß einen brillanten Sinn für Humor und einen schillernden Geist, den jeder liebte." Mit dem Vater der beiden, ihrem Schauspielkollegen Bill Hudson (73), war Cindy von 1982 bis 2000 verheiratet.

Getty Images Cindy Williams, 2008

Getty Images Cindy Williams, 2013

Getty Images Cindy Williams, Schauspielerin

