Kinostart-Hit: "Das Kanu des Manitu" bricht alle Rekorde

Michael Bully Herbig (57) hat es wieder geschafft! Mit seiner Fortsetzung der Kult-Komödie "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001 landet der Filmemacher und Schauspieler jetzt einen spektakulären Kino-Start. "Das Kanu des Manitu" lockte am 14. August 2025 rund 160.000 Zuschauer in 743 deutsche Kinos und legte damit den besten Start des Jahres hin. Der Film übertrifft somit laut Filmstarts den bisherigen Spitzenreiter "Ein Minecraft Film" und zeigt, dass Bullys Humor auch nach 24 Jahren noch immer Zuschauer in die Kinos zieht.

Die Prognosen für das anstehende Wochenende sind vielversprechend: Bis zu 900.000 Tickets könnten Filmstarts zufolge verkauft werden, was "Das Kanu des Manitu" weiterhin auf Erfolgskurs hält. Sollte dieser Trend anhalten, hat der Film das Potenzial, noch mehr Bestmarken zu knacken. Auch im Ranking von Bullys eigenen Filmen zeigt sich der Erfolg: Während Hits wie "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" mit 2,2 Millionen Eintritten unerreicht bleiben, lässt die neue Western-Parodie den Animationsfilm "Lissi und der wilde Kaiser" bereits jetzt weit hinter sich.

Die treue Fangemeinde hat den Schauspieler und Regisseur offenbar nie vergessen. Seit seinem Durchbruch mit "Der Schuh des Manitu" gilt Bully Herbig als einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher. Seine humorvollen Parodien und skurrilen Charaktere sind längst Kult. Mit "Das Kanu des Manitu" scheint er erneut den Nerv seines Publikums getroffen zu haben. Nun bleibt abzuwarten, wie lange der Film das Kinogeschehen dominieren wird, doch eines steht fest: Bullys Rückkehr auf die Leinwand ist ein voller Erfolg und wird sicher für viele jede Menge Lacher sorgen.

Getty Images Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig bei der "Das Kanu des Manitu"-Premiere

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"