In Show verraten: Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist vergeben!

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) ist in festen Händen! Das Liebesleben sämtlicher Mitglieder des Ochsenknecht-Clans wurde in der Öffentlichkeit bereits heiß diskutiert. Während Cheyenne (22) ihren Partner Nino Sifkovits im vergangenen Jahr geheiratet hat, sorgte Jimi Blue (31) mit seiner Trennung von Yeliz Koc (29) und seiner neuen Liebe zu Laura Marie Geissler für Aufsehen. Nun legte auch noch Wilson nach und verriet: Er ist vergeben!

In der ersten Folge der zweiten Staffel der Reality-TV-Show "Diese Ochsenknechts" gibt es gleich am Anfang einen Vorgeschmack auf die Themen der Season. Unter anderem wird Wilsons neue Liebe eine Rolle spielen – was der Schauspieler selbst kaum glauben kann. "Ich bin vergeben. Verrückt, oder?", lacht er. Wer die Frau an seiner Seite ist, wird noch nicht verraten. Doch mit seiner Schwester scheint sie bestens klarzukommen. "Wilson hat jetzt auch gerade eine Freundin und ich liebe sie über alles", schwärmt Cheyenne.

Jimis neue Beziehung scheint bei seinen Familienmitgliedern hingegen nicht allzu gut anzukommen. Diese wirken recht genervt von dem raschen Liebesglück. "Nach allem, was gerade war, hätte ich es besser gefunden, sich da noch mal Zeit zu lassen", meinte seine Mutter Natascha (58) zu diesem Thema.

"Diese Ochsenknechts" – die zweite Staffel ab 13. Februar exklusiv bei Sky.

