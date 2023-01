Verdächtiger Ring: Hat sich Jimi Blue Ochsenknecht verlobt?

Ist Jimi Blue Ochsenknecht (31) vor seiner Freundin auf die Knie gegangen? Der Schauspieler ist seit circa einem Dreivierteljahr mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler zusammen. Seitdem zeigen die Turteltauben in den sozialen Netzwerken immer mal wieder, wie viel Liebe sie für den anderen verspüren. Gibt das Paar mit diesem süßen Video aus dem Urlaub nun auch seine Verlobung bekannt?

In seiner Instagram-Story teilte Jimi nun ein kurzes Video, in dem er mit seiner Freundin in einer Gondel sitzt. Die beiden befinden sich derzeit zusammen im Ski-Urlaub. Während er der Blondine einen Kuss auf die Wange gibt, legt sie ihre linke Hand auf seine Brust. Das Auffällige daran: An ihrem Ringfinger funkelt ein silberner Klunker! Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelt, haben Jimi und Laura bisher aber noch nicht verraten.

Mitte November erst hatte Laura in den sozialen Netzwerken liebevolle Worte an Jimi gerichtet: "Acht Milliarden Menschen und du bist immer noch mein Lieblingsmensch", schwärmte die Beauty auf Instagram und verlinkte den Ex von Yeliz Koc (29) unter ihren Post.

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Ski-Urlaub Anfang 2023

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Anzeige

ActionPress Laura Marie Geissler, Profi-Rennfahrerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de