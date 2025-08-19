Wilson Gonzalez trauert um "Späti"-Star Torsten Michaelis

Torsten Michaelis (†64) begeisterte noch vor einigen Monaten die Fans der Serie "Späti" als Stammgast Helmut. Nun wurde bekannt, dass der Schauspieler verstorben ist. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35), der in dem ZDF-Format die Hauptrolle Fred spielte, erinnert sich jetzt in seiner Instagram-Story an das Ausnahmetalent. "Lieber Torsten, ich bin sehr traurig, dass du uns so früh verlassen musstest. Ich hatte mich so darauf gefreut, noch weiter mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Deine Rolle in 'Späti' war herzergreifend und deine Energie am Set einfach schön und angenehm. Es macht mich tief traurig, dass du schon jetzt von uns gehen musstest", erklärt der "Die Wilden Kerle"-Star.

Torsten arbeitete seit den 1980er-Jahren fast ununterbrochen an Film- und Fernsehproduktionen. Gleichzeitig war er ein gern gesehenes Gesicht in der deutschen Theaterlandschaft. Obendrein verlieh er als Synchronsprecher Hollywoodstars wie Wesley Snipes (63), Sean Bean (66) und Chris Tucker (53) seine Stimme. Dies hebt Wilson auch in seinem Social-Media-Post hervor: "Deine Stimme wird mich mein Leben lang begleiten. Sie war schon seit meiner Kindheit mein Begleiter und wird immer in meinem Kopf und Herzen bleiben."

Bislang sind keine Details zum Tod des Leinwandstars bekannt. In einem Statement auf der Website von Torstens Management hieß es: "Schockiert und unbegreiflich. Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor. In Dankbarkeit und zutiefst traurig…" Der Berliner wurde 64 Jahre alt und hinterlässt unter anderem seinen Bruder, den Sänger und Liedermacher Dirk Michaelis.

Matthias Nareyek/Getty Images, IMAGO / Eventpress Collage: Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Torsten Michaelis

IMAGO / Future Image Torsten Michaelis, Schauspieler

IMAGO / Hartenfelser Torsten Michael, Oktober 2018