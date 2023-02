Wegen Übelkeit: Yeliz Koc will nie wieder schwanger sein!

Yeliz Koc (29) ist offenbar noch traumatisiert! Gemeinsam mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) hat die Kuppelshow-Bekanntheit eine Tochter bekommen: Die kleine Snow ist zwar ihr Ein und Alles – doch die Schwangerschaft war eine Tortur für die Influencerin. Der Make Love, Fake Love-Star litt an Hyperemesis Gravidarum, einer schweren Form von Schwangerschaftsübelkeit. Eigentlich hatte sie in der Zwischenzeit bereits erklärt, dass sie über die schlimme Erfahrung hinweg sei. Doch nun ruderte Yeliz zurück: Sie will nie wieder schwanger sein!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Mama jetzt, dass sie aktuell wieder mit Übelkeit zu kämpfen habe. Das rief offenbar einiges in ihr wach: "Ich möchte dieses Gefühl nie wieder haben und ich möchte keine weiteren Kinder selbst zur Welt bringen. Wenn ich mir überlege, wie stark das in der Schwangerschaft war... Das will ich nie wieder haben", betonte Yeliz jetzt. "Ich war eigentlich drüber hinweg und dachte, ich probiere irgendwann noch mal schwanger zu werden – aber irgendwie fühle ich das gerade überhaupt nicht."

Doch der Mutter fällt der Gedanke nicht leicht, nie wieder schwanger zu sein: "Das macht mich irgendwie richtig traurig und zieht mich runter. Ich wünschte, Leihmutterschaft wäre in Deutschland erlaubt. Aber es soll wohl einfach nicht so sein...", meinte sie trübsinnig. "Eigentlich möchte ich noch Kinder – und für Snow Geschwister."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, deutsche TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Sommer 2022

