Bevor er Yeliz kennenlernte: Jannik Kontalis war verloren!

Jannik Kontalis gibt einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt. Bei Make Love, Fake Love buhlt der Influencer aktuell um das Herz von Yeliz Koc (29). Zwischen ihm und der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmerin passte es augenscheinlich von Beginn an. Der Beau gab gegenüber seinen Mitstreitern bereits zu, sich in sie verliebt zu haben. Dass Yeliz seine Welt in der Kuppelshow auf den Kopf gestellt hat, verriet Jannik nun gegenüber Promiflash!

Im Interview mit Promiflash gab Jannik zu, es vor seiner Teilnahme an "Make Love, Fake Love" in Sachen Liebe lange Zeit nicht so einfach gehabt zu haben. "Ich war vor dem Format jahrelang verloren", gestand er ehrlich. Mit dem Kennenlernen von Yeliz habe sich vieles zum Positiven gewendet. "Yeliz hat es einfach geschafft, mich umzuhauen – für mich war von Anfang an klar – ich will diese Frau", stellte Jannik klar.

Ob es für die beiden in der Datingshow ein Happy End gibt, ist momentan noch nicht so ganz abzusehen. Denn auch Max Bornmann durfte Yeliz schon sehr nahekommen. In der aktuellen Folge nahm er mit ihr sogar ein intimes Bad. Eine Konkurrenz sieht der Barista in Jannik ohnehin nicht, wie er Promiflash verriet: "Egal, was er machen oder tun wird, er kann mir sowieso nicht ansatzweise das Wasser reichen."

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Dezember 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, deutsche TV-Bekanntheit

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

