Extreme Übelkeit: Yeliz Koc will nie wieder schwanger werden

Yeliz Koc (29) spricht offen über ein emotionales Thema! Gemeinsam mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) ist die Influencerin 2021 erstmals Mama geworden. Ihre Tochter Snow Elanie Koc (1) ist ihr ganzer Stolz, aber: Die Schwangerschaft war der pure Horror für den Make Love, Fake Love-Star! Denn die Mama litt damals an Hyperemesis Gravidarum, einer schweren Form von Schwangerschaftsübelkeit. Als ihr jetzt wieder einmal übel war, kam das alte Trauma wieder in Yeliz hoch: "Ich möchte dieses Gefühl nie wieder haben und ich möchte keine weiteren Kinder selbst zur Welt bringen", offenbarte sie ehrlich auf Instagram. Dabei wünscht sie sich eigentlich noch Geschwister für ihre Tochter...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de