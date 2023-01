Jimi hat kein Interesse: Yeliz Koc will Vaterersatz für Snow

Yeliz Koc (29) wünscht sich eine Vaterfigur für ihre Tochter Snow (1)! Die einstige Bachelor-Kandidatin musste selbst ohne ihren Papa aufwachsen. Nun scheint sich dieses Schicksal zu wiederholen: Ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) will nichts von ihrem gemeinsamen Kind wissen. Aus diesem Grund sucht die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Datingshow Make Love, Fake Love nicht nur einen Partner für sich. Yeliz will auch einen geeigneten Vaterersatz für Snow!

