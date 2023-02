Könnte die Bekanntheit Bachelor David Jackson etwa schaden?

Was denken die einstigen Rosenanwärterinnen über den neuen TV-Junggesellen? Seit einigen Tagen steht endlich fest, wer dieses Jahr die Rosen im Fernsehen verteilen darf. David Jackson ist Der Bachelor 2023. Nach Niko Griesert (32) und Dominik Stuckmann (31) macht der Halbamerikaner sich also in dem beliebten Format auf die Suche nach der großen Liebe. Der 32-Jährige ist aber kein Unbekannter: Er ist Influencer und Model. Promiflash hakte bei ehemaligen Kandidatinnen nach, was sie von dem TV-Kavalier halten.

Die einstige Bachelor-Kandidatin Karina Wagner (26) äußerte sich im Promiflash-Interview skeptisch gegenüber der bisherigen Karriere des Hotties: "Auf den ersten Blick sehr sympathisch, aber auch für mich hat es einen 'bösen' Beigeschmack, dass er schon so bekannt ist. Da fragt man sich schon, was seine Intention ist." Trotzdem finde sie die Wahl alles in allem treffend. "Ich glaube, er ist ein sehr guter Bachelor, weil er weiß, was die Frauen hören wollen. Er bringt eine gewisse Reife mit und das passende Aussehen", schlussfolgerte sie.

Stephie Stark (27) sah in der Bekanntheit des Junggesellen wiederum kein Problem: "Nur, weil ihn einige bereits kennen, ist es für mich kein Grund, ihn negativer oder positiver zu sehen. Jemand, der bereits bekannt ist, hat trotz allem genauso den Wunsch wie jeder andere jemanden kennenzulernen." Sie räumte trotzdem ein, dass es von der Norm des Formats abweiche, eine Person der Öffentlichkeit antreten zu lassen: "Natürlich hätte ich mir persönlich bei dem Bachelor eine Person gewünscht, die man nicht kennt, quasi ein unbeschriebenes Blatt, da es einfach Tradition war, aber warum nicht mal was Neues probieren."

