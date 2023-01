Ein ganz anderer Typ: "Der Bachelor" 2023 wurde verkündet!

Das Warten hat ein Ende! Die Fans der Datingshow Der Bachelor haben sehnsüchtig auf die Verkündung des neuen TV-Junggesellen gewartet. Die vergangenen Jahre wurde der Protagonist des Formats im Januar verkündet – und auch die erste Folge lief eigentlich schon immer im Januar. Dieses Mal ließ der Sender die eingefleischten Rosenfans zappeln – bis jetzt: Das ist der neue Bachelor 2023!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung wurde sogar schon ein erstes Bild des Hotties geteilt. Dazu heißt es: "Wir blühen auf bei dem Gedanken, dass bald wieder Rosenzeit angesagt ist. Am 01. März geht es bei RTL los und David Jackson vergibt nicht nur Rosen, sondern am Ende hoffentlich auch sein Herz." Somit wurde auch das Startdatum bekannt gegeben – und der Name des Bachelors.

David Jackson kann schon eine große Community im Netz aufweisen. Er hat schon über 170.000 Follower. Was den Fans besonders auffallen dürfte: Der Influencer ist vom Typ her mal ein ganz anderer Rosenverteiler als seine Vorgänger. Mit seinem Manbun kann er bestimmt die ein oder andere Single-Dame verzaubern.

Instagram / dee_jackson David Jackson, "Der Bachelor" 2023

