Krasses Video: Küsst Peter Klein Yvonne Woelke im Fahrstuhl?

Ist das der Beweis? Seit mehreren Tagen kursiert das Gerücht, dass Lucas Cordalis (55)' Dschungelbegleitung Peter Klein mit Djamila Rowes (55) Begleiterin Yvonne Woelke (41) anbandeln soll. Die Frau des TV-Stars, Iris Klein (55), machte die Anschuldigungen im Netz öffentlich. Peter und Yvonne bestreiten die Vorwürfe allerdings vehement. Doch jetzt könnten die beiden überführt worden sein: Sind sie sich in einem gläsernen Fahrstuhl näher gekommen?

RTL liegt ein Video vor, das am Frankfurter Flughafen kurz nach der Ankunft aus Australien aufgenommen wurde. Dort ist zu sehen, wie Peter und Yvonne gemeinsam in einen Fahrstuhl mit gläserner Front steigen und nach oben fahren. Als die beiden sich offenbar unbeobachtet fühlen und vermeintlich aus dem Sichtfeld aller Beteiligten verschwunden sind, beugt sich Yvonne ganz nahe zu Peter rüber. Ist hier etwa ein Kuss gefallen?

Außerdem sieht man in einem weiteren Clip, wie Yvonne offenbar nach ihrem Koffer greifen will. Statt des Gepäckstücks erwischt sie allerdings Peters Hand – der den Koffer galant für sie getragen hat. Lachend beugt sie sich vor, bevor beide gemeinsam auf der Treppe verschwinden. Was diese intimen Aufnahmen wohl zu bedeuten haben?

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

