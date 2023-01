Affäre mit Peter: Yvonne Woelke wehrt sich gegen Gerüchte

Yvonne Woelke (41) hat die Nase gestrichen voll! Es liegen turbulente Wochen hinter der Schauspielerin. Die Blondine war als Dschungel-Begleitung nach Australien gereist, um ihre Freundin Djamila Rowe (55) zu unterstützen. Doch nach einigen Tagen wurde ihr von Iris Klein eine Affäre mit ihrem Mann angedichtet – sowohl Peter Klein als auch die Beschuldigte bestreiten das seitdem vehement. Jetzt setzt sich Yvonne erneut zur Wehr.

Via Instagram-Story meldete sie sich bei ihren Fans zu Wort und nutzte die Zeit im Flugzeug, um sich bei ihrer Community und bei ihrer Freundin Djamila für die Unterstützung zu bedanken. Anschließend berichtete Yvonne: "Das, was gerade abgeht, das ist nicht mehr schön. Man wird angegriffen von Personen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was hier draußen passiert ist." Die 41-Jährige sei fassungslos über die Reaktionen: "Das macht mich unheimlich traurig, dass die Leute so aggressiv sind, dass die sich auf einen stürzen. Ich kann's wirklich gar nicht glauben."

Nathalie Gaus, Cosimo Citiolos (41) Freundin, wollte der Sache ebenfalls auf den Grund gehen und sich mit Yvonne unterhalten. Doch die beiden Frauen sollen von dem 41-Jährigen unterbrochen worden sein, wie die Berlinerin behauptete: "Cosimo hat die ganze Zeit gesagt 'rede nicht mit der', so richtig abwertend – ich würde eine Beziehung zerstören."

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

