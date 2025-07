Peter Klein meldet sich nach Knieoperation bei seinen Fans

Erst gestern versetzte Peter Klein seine Fans in Sorge: Der Reality-TV-Star zog sich bei Dreharbeiten eine böse Verletzung am Bein zu. Eine gerissene Quadrizepssehne im rechten Bein machte Peter nicht nur unfähig zu laufen, sondern erforderte auch einen operativen Eingriff. Diesen hat er nun aber gut überstanden, wie er in seiner Instagram-Story bestätigt. "Ich bin wieder da. Ich wollte euch kurz mitteilen, dass alles okay ist. Die OP ist rum. Alles ist gut verlaufen. Mir ist noch ein bisschen komisch von der Narkose, aber ansonsten geht es schon wieder. Habe schon eine Kleinigkeit gegessen. Es geht vorwärts. Ihr wisst ja: Immer positiv denken", zeigt sich Peter optimistisch.

Zunächst hatte der 58-Jährige noch gehofft, es sei keine Operation nötig. Schon kurz nach dem Unfall während der Trampolinszene wurde aber klar, dass dort ein Chirurg benötigt wird. Bewegungstechnisch wird er jetzt für eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt sein – auch wenn das dem Schlagersänger gar nicht in den Kram passt. Wegen der Verletzung kann er nämlich nicht nur wochenlang nicht arbeiten und Autofahren, er ist dadurch auch gezwungen, einige seiner Auftritte auf Mallorca abzusagen.

Immerhin findet Peter in all dem Unglück Trost bei seiner Liebsten: Yvonne Woelke ist selbstverständlich vor Ort, um sich um ihn zu kümmern. "Ich habe alle meine Termine abgesagt. [...] Ich habe ihm viel Mut gemacht. Ich bin stolz auf ihn, wie tapfer er ist", erzählte die Schauspielerin im Gespräch mit Bild. Bei Forsthaus Rampensau hatten Peter und Yvonne ihre romantische Beziehung vergangenes Jahr öffentlich gemacht. Vorausgegangen war ein großer Streit zwischen dem Sänger und seiner damaligen Ehefrau Iris Klein, die dem neuen Paar bereits monatelang eine heimliche Affäre vorgeworfen hatte.

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Krankenhaus, Juli 2025

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein bei einem Auftritt in "Krümels Stadl" auf Mallorca

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025