"Tierquäler": Peter macht Ex Iris Klein deutliche Ansage

Das Drama zwischen Iris Klein (57), ihrem Ex-Mann Peter (58) und dessen neuer Partnerin Yvonne Woelke (45) nimmt kein Ende: Im Netz bezeichnete die Mutter von Daniela Katzenberger (38) die Freundin ihres Verflossenen öffentlich als "Tierquälerin", da diese ein Video der früheren gemeinsamen Hunde von Iris und Peter teilte, die wegen Quietsche-Spielzeug verängstigt wirkten. Nun gibt auch der Mann im Bunde auf Instagram seinen Senf dazu: "Hör auf mit diesem Mist. Dich interessieren die Hunde nicht die Bohne. Ich bin derjenige, der sich um sie sorgt, sie versorgt und darauf achtet, dass es ihnen gut geht. Auch wenn es dir und deinen Followern missfällt!"

Gemeint ist Iris' Kommentar zu Yvonnes Hundevideo, wegen dem mehrere Fans der Reality-TV-Bekanntheit auch gegen Peter schossen und unter anderem behaupteten: "Richtig, beide Tierquäler!" Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner macht Iris in seinem Statement jetzt einen Vorschlag: "Iris, du hast jetzt letztmalig die Gelegenheit, nachdem ich dir dieses Angebot vor mehr als zwei Jahren schon gemacht habe: Wenn du denkst, den Hunden geht es bei mir schlecht oder ich wäre ein Tierquäler, hol die beiden ab und nimm sie zu dir."

Abschließend richtet Peter auch ein paar Worte an die Bewunderer seiner Ex-Frau. "In euren Köpfen soll man mir die Hunde wegnehmen? Ok, was wäre dann? Die beiden kommen in ein Tierheim, werden getrennt und nach ein paar Wochen geht's in die Tötungsstation? Das ist dann bei euch Tierliebe?", schießt der Promi Big Brother-Kandidat zurück und ergänzt aufgebracht: "Was denkt ihr eigentlich, wer dafür bezahlt, dass die beiden versorgt werden, auch wenn ich nicht zu Hause sein kann?" Um die Kritiker von seiner Unschuld zu überzeugen, teilt Peter schließlich ein Video, in dem er und Yvonne liebevoll mit den beiden Vierbeinern kuscheln, während diese mit den Schwänzen wedeln.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

