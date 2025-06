Peter Klein und Yvonne genießen erste Nacht im neuen Heim

Nach einem Jahr Arbeit haben Peter Klein (58) und Yvonne Woelke (45) ihre erste gemeinsame Wohnung in Berlin bezogen. Eingeweiht haben die beiden ihr neues Liebesnest aber nicht mit einer heißen Nacht – dafür waren sie nach dem Umzug zu geschafft, wie Yvonne Bild erzählt. "Weil wir so fertig waren, lief im Bett nicht mehr viel. Wir haben gekuschelt, geschmust. Sind dann schnell glücklich zusammen eingeschlafen", schwärmt die Reality-Bekanntheit. Den ersten gemeinsamen Morgen musste sie trotz Augenringen aber doch auf einem Foto festhalten. Wegen der harten Arbeit am Tag zuvor half allerdings eine Facetune-App nach: "Wir sahen an diesem Tag so geschafft aus, weil wir noch fast zehn Stunden in der Wohnung geschuftet haben. Aber es sollte endlich alles fertig werden, deshalb haben wir es durchgezogen. Ich hatte richtige Augenringe."

Die neue Wohnung am Berliner Kurfürstendamm kaufte Yvonne bereits vor rund einem Jahr. Zwei Zimmer auf 64 Quadratmetern dürfen sie und Peter nun ihr Eigen nennen. Allerdings brauchte es noch monatelange Renovierungsarbeiten, bevor das Paar einziehen konnte. Den Großteil scheinen die beiden selbst gemacht zu haben. Das ging natürlich auch ins Geld, weshalb Auftritte und Engagements entscheidend seien, so die 45-Jährige. Yvonne und Peter sollen eine sechsstellige Summe investiert haben. Und dabei wird Peter nur einen Teil des Jahres in den gemeinsamen vier Wänden verbringen. Der Schlagersänger lebt und arbeitet immer noch in seiner Finca auf Mallorca – wenn er in Deutschland ist, wohnt er ab jetzt mit seiner Yvonne zusammen.

Die Fernbeziehung zwischen Berlin und Mallorca sehen die zwei aber nicht als Problem. Viel eher findet Yvonne das sogar richtig gut. "Ich bin ja eh nicht so ein Mensch, der seinen Partner ständig sehen muss. Ich bin eher ein Mensch, der eine Fernbeziehung wirklich mag. Ich habe gerne meine Ruhe und Zeit mit meinen Freundinnen. [...] Und deshalb bin ich gar nicht so unglücklich, wenn das so ist", erklärte Yvonne im Promiflash-Interview auf der "Vegas Rouge"-Premiere. Sie sei sicher, dass man so den Alltagstrott und somit auch Streit vermeiden könne.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

Anzeige Anzeige

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige