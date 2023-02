Nach Fremdgeh-Eklat: Iris Klein mit Heli in Klinik gebracht!

Iris Klein (55) versetzt ihre Fans in Sorge. Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass ihr Ehemann Peter sie während seiner Australienreise mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Die beiden wurden nach ihrer Ankunft in Deutschland gemeinsam gesehen und wirkten dabei sehr vertraut. Iris hatte daraufhin mit der Scheidung gedroht und sich von Social Media zurückgezogen. Nun musste sie sogar ins Krankenhaus!

Wie Bild berichtet, soll es am Mittwochnachmittag im Hause ihrer Tochter Jennifer (30) in Worms zu einem Notfalleinsatz gekommen sein. Iris soll medizinisch versorgt und schließlich mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht worden sein. Ein Sprecher der ADAC-Luftrettung bestätigte den Einsatz eines Rettungshubschraubers vor Ort: "Christoph 5 aus Ludwigshafen wurde gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz in Worms gerufen. Nach der Landung hat der Hubschraubernotarzt eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt." Die 55-Jährige soll wegen eines "internistischen Notfalls" behandelt worden sein.

Jenny hatte in ihrer Instagram-Story bereits verraten, dass es ihrer Mutter gar nicht gut gehe. "Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war – und ja, es wurde sicher Mist gebaut." Die Influencerin glaube allerdings nicht, dass Peter fremdgegangen sei: "Er liebt meine Mutter über alles und ich hoffe so sehr, dass sie sich aussprechen und alles wieder gut wird. [...] Ich glaube immer noch fest an meine Mutter und Peter."

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

RTLZWEI Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

