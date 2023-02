Iris geht es "gar nicht gut": Jenny Frankhauser äußert sich

Jetzt meldet sich Jenny Frankhauser (30) zum Fremdgeh-Drama in ihrer Familie! Iris Klein (55) hatte ihrem Mann Peter vorgeworfen, sie in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Die Beschuldigten bestreiten die Anwürfe vehement. Doch zuletzt tauchte ein Video auf, auf dem die beiden sich verdächtig nahekommen. Iris' Tochter Jenny glaubt nicht an die Behauptungen und spricht Klartext darüber, wie sehr ihre Mutter leidet.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 30-Jährige ihren Followern Fragen. Natürlich interessiert es viele brennend, was Jennys Meinung zu dem Drama ist: "Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war – und ja, es wurde sicher Mist gebaut." Trotzdem möchte sie klarstellen: "Ich glaube nicht, dass er fremdgegangen ist! Er liebt meine Mutter über alles und ich hoffe so sehr, dass sie sich aussprechen und alles wieder gut wird. [...] Ich glaube immer noch fest an meine Mutter und Peter."

Iris schläft momentan bei Jenny im Gästezimmer – weit weg von Peter, der offenbar nach Mallorca zurückgeflogen ist. Wie geht es ihrer Mama denn? "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind", ärgerte sich die Ex-Dschungelkönigin. "Wer so extrem bösartig, missgünstig ist und darüber lacht, wenn jemand so am Boden liegt... kann das nicht sein! Ich bin ehrlich, ich muss mich zusammenreißen, diese Drecksmenschen nicht aufs Übelste zu beleidigen."

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

