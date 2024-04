Neues Paarfoto: So verliebt zeigt sich Iris Klein mit Stefan

Iris Klein (56) versteckt ihre neue Liebe nicht mehr! Kurz nach der Trennung von Mister T schwebt die TV-Bekanntheit wieder auf Wolke sieben. Wer der Glückliche an Iris' ist, behielt sie lange Zeit für sich – bis jetzt: Vor Kurzem stellte die Mama von Daniela Katzenberger (37) ihren neuen Partner Stefan Braun vor. Nun macht sie auch auf ihrem Instagram-Account kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebsten. Sie teilt ein Foto, auf dem sie glücklich in die Kamera lächeln. "Keine Worte nötig", schreibt Iris verliebt unter den Post und fügt zwei rote Herz-Emojis hinzu. Auch Stefan lässt es sich nicht nehmen und kommentiert den Beitrag der 56-Jährigen: "Es ist einfach nur ein Traum."

Neben Stefan kommentieren auch zahlreiche Fans Iris' Beitrag und freuen sich mit ihr. "Zwei Seelen haben sich nach langem Suchen endlich gefunden. Alles liebe euch, ihr Engel", heißt es in einem Kommentar. "Ich wünsche dir nur das Beste", freut sich zudem der Schauspieler Lars Steinhöfel (38). Doch auch negative Stimmen machen sich in den Kommentaren breit. "Ich glaube, es ist nicht schlau und gut, eine neue Liebe so schnell direkt öffentlich zu machen – warum nicht einfach privat genießen?", schreibt etwa ein User.

Iris und Stefan gehen seit dem 27. Februar gemeinsam durchs Leben. Wie glücklich sie mit dem 47-Jährigen ist, machte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit Bild deutlich: "Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite." Auch gemeinsame Zukunftspläne haben die beiden Turteltauben. "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten!", schwärmt Stefan gegenüber dem Blatt. Auch seine Liebste scheint von einer fünften Hochzeit nicht abgeneigt zu sein. Aktuell ist Iris allerdings noch mit ihrem Ex Peter Klein (57) verheiratet.

