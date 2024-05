Holly Hagan zahlte Tausende Euro für Diäten und Operationen!

Holly Hagan (31) schwört nicht länger auf teure Beauty-Eingriffe. Der Geordie Shore-Star gibt auf Instagram offen zu, dass er viel Geld in sein Aussehen steckte. "Als ich versucht habe, abzunehmen, habe ich Tausende von Pfund in gefährliche Diäten und Operationen gesteckt. Dabei habe ich einfach nur jemanden gebraucht, der mir zeigt, was der passende Weg ist", öffnet sie sich in einem Clip. Den hat sie jetzt gefunden, erklärt sie weiter: "Im Jahr 2019 habe ich einen Trainer kennengelernt, der mir endlich gezeigt hat, wie es richtig geht und damit mein Leben verändert hat."

In einem selbst veröffentlichten Newsletter gab der Realitystar offen seine Schönheitseingriffe zu – insgesamt steckte Holly rund 35.000 Euro in die Behandlungen. Dazu gehören zwei Brustoperationen, Lipfiller und die Auffrischung durch Botox. Zudem ließ sie mehrmals Eigenfett in ihre Hüften spritzen, um so die perfekten Rundungen zu erzielen. Sie sagte hier offen, die Eingriffe zu bereuen.

Jetzt setzt sie stattdessen auf Training und die richtige Ernährung. Im Jahr 2023 wurde sie erstmals Mama von Söhnchen Alpha-Jax – ihr Sportprogramm stagnierte in dieser Zeit. "Acht Wochen nach der Geburt und ich werde nicht lügen, mein Fitnesslevel ist so niedrig wie noch nie. Ich weiß, dass ich mich in vier Wochen so viel fitter und stärker fühlen werde", gab sie damals auf Instagram zu.

Backgrid / ActionPress Holly Hagan, UK-Realitystar

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn Alpha

