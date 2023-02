Zwei kleine Kinder: Barbara Meier ist manchmal überfordert

Barbara Meier (36) hat ganz schön viel um die Ohren! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin wurde im November vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Mann Klemens Hallmann begrüßte sie ihre zweite Tochter Emilia Elise auf der Welt. Seit dem Familienzuwachs hat sich einiges bei ihr im Hause verändert: Barbara gab zu, sich als Mama manchmal überfordert zu fühlen.

Nachdem ihr zweites Kind geboren worden war, konnte das Model nämlich nicht mehr all ihre Aufmerksamkeit ihrer ersten Tochter Marie-Therese widmen. "Manchmal schläft die eine und die andere spielt und fünf Minuten später brauchen mich beide ganz dringend. Da frage ich mich oft: 'Was mache ich jetzt? Wohin mit mir?' Oder in der Früh, wenn beide wach werden: 'Wen versorge ich zuerst?' Da fühle ich mich als Mutter manchmal überfordert, aber es spielt sich langsam alles ein", erklärte Barbara im Interview mit Gala. Außerdem leide sie sehr unter dem Schlafmangel – doch auch das habe sich mittlerweile beruhigt und ihre Töchter schlafen wieder super.

Und wie geht die große Schwester mit dem neuen Familienmitglied um? "In den letzten zwei Wochen ist sie richtig in ihre Rolle als große Schwester hineingewachsen. Sie hilft mir und hat dem Baby letztens sogar Socken angezogen. Sie schaut beim Wickeln zu und will unbedingt, dass Emilia mit in ihrem Zimmer schläft", schwärmte Barbara total stolz.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, September 2021

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Emilia Elise

Getty Images Barbara Meier im August 2021

