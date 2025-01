GNTM-Siegerin Barbara Meier flasht mit Laufsteg-Comeback

Im Jahr 2010 sah man GNTM-Siegerin Barbara Meier (38) zuletzt auf dem Laufsteg der Fashion Week in Paris. Seitdem zog sie sich für ganze 15 Jahre zurück. Doch damit ist jetzt Schluss – denn ausgerechnet in Paris feiert sie nun ihr großes Comeback. In der Fashion Show von Star-Designerin Lena Erziak zeigt sie ihr Können. Vor ihrem Auftritt schwärmte sie bereits im Interview mit RTL: "Fashion Week ist einfach etwas ganz Besonderes. Und jetzt bin ich noch älter. [...] Jetzt, mit 38, freue ich mich total, dass mittlerweile auch andere Frauen einfach gesehen werden dürfen."

Am Anfang ihrer erfolgreichen Karriere unterzog sich Barbara noch sehr strengen Vorbereitungsplänen, um in Form für die Shows zu kommen. Diesen hat sie allerdings inzwischen den Rücken gekehrt. Im Interview mit Bild plauderte sie aus: "Früher hätte ich wochenlang trainiert und Diäten gemacht. Heute stehen meine Kinder im Mittelpunkt." Ihr Training für den Laufsteg sieht inzwischen so aus, dass sie ihren Gang auf hohen Schuhen im heimischen Flur übt.

Barbara hat es seit ihrer erfolgreichen Teilnahme bei Heidi Klums (51) berühmter Castingshow im Jahr 2007 zu viel gebracht. Die heute 38-Jährige reiste schon etliche Male als gefragtes Model sowie als Schauspielerin um die ganze Welt. Auch in ihrem Privatleben läuft es offensichtlich ganz wunderbar. Sie ist seit 2019 mit dem Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet und bekam mit ihm zwei Kinder, die das Liebesglück perfekt machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Meier im Backstage bei der Pariser Fashion Week, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Ehepaar

Anzeige Anzeige