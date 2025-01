So geflasht ist Barbara Meier von ihrem Laufsteg-Comeback

Die einstige GNTM-Siegerin Barbara Meier (38) hat nach 15 Jahren ihr großes Laufsteg-Comeback bei der Pariser Fashion Week gefeiert. Ihre Rückkehr auf die großen Catwalks der Welt ist für die Berühmtheit etwas ganz Besonderes. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Barbara jetzt, wie sie sich nach dem Comeback in der Stadt der Liebe fühlt: "Ich freue mich sehr, nach so langer Zeit wieder in Paris auf dem Laufsteg zu sein. In Paris zu laufen, ist einfach das absolute Highlight für jedes Model. So viel Glamour gibt es sonst nirgendwo."

Im Rahmen des Interviews enthüllt Barbara zudem, wie begeistert und überrascht sie selbst darüber ist, im Alter von 38 Jahren und nach der Geburt von zwei Kindern noch mal in das Business zurückzukehren. Doch wie genau bereitet man sich eigentlich auf so ein historisches Comeback vor? Die Laufstegschönheit plaudert aus, dass sie eher wenig zuvor trainiert habe: "Ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich viel gemacht. Ich mache derzeit kaum Sport. Der Alltag mit zwei kleinen Mädchen hält mich so auf Trab, da ist kaum Zeit und ich bin eh den ganzen Tag auf den Beinen. Das hält fit." Zwar habe sie im Wohnzimmer ein wenig Laufen geübt, doch dies realistisch zu simulieren, sei einfach nicht möglich.

Barbara hat im Laufe der Jahre nicht nur beruflich große Erfolge als Model sowie als Schauspielerin gefeiert, sondern auch ein glückliches Privatleben, auf welches sie voller Stolz blicken kann. Seit 2019 ist sie mit dem Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet und bekam mit ihm die gemeinsamen Töchter. Im Juni vergangenes Jahr feierte Barbara ihren fünften Hochzeitstag mit einem rührenden Post auf Social Media. Sie ließ ihre Trauung in Venedig mit einer emotionalen Diashow auf Instagram Revue passieren! Darunter schwärmte sie: "So ein wunderschöner Tag und Erinnerungen, die für ewig bleiben werden! Kann gar nicht glauben, dass das schon fünf Jahre her ist."

Getty Images Barbara Meier im Backstage bei der Pariser Fashion Week, Januar 2025

Getty Images Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann

