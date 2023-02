Dschungelcamp-Szene rausgeschnitten: Jolina Mennen ist sauer

Jolina Mennen (30) ist aufgebracht! Die YouTuberin ist seit ein paar Tagen aus dem Dschungelcamp zurück. Die Zeit in Australien ist aber nicht spurlos an ihr vorbeigegangen – nicht nur wegen der harten Prüfungen, sondern auch wegen der zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen. Sie war im Urwald zum Beispiel heftig mit ihrem Konkurrenten Cosimo Citiolo (41) aneinandergeraten und teilte auch in der Wiedersehensfolge gegen ihn aus. Doch nun deutete Jolina an: Es wurde nicht alles davon gezeigt.

In ihrer Instagram-Story bedauerte die gebürtige Bremerin, dass ein paar wichtige Situationen nicht ausgestrahlt worden seien. "Die komplette Situation, die zu meinem 'Ausraster' geführt hat. Wenn man das Alphabet aufsagt, fängt man ja auch nicht bei M, N, O, P an, oder?", ärgerte sich die 30-Jährige. Sie habe jedoch ihren Frieden gefunden und wisse, das solche Dinge nicht in ihrer Macht liegen: "Am Ende wünsche ich jedem aus dem Camp aufrichtig und aus ganzem Herzen nur das Beste für seinen weiteren Lebensweg."

Cosimo hatte nach seinem Rauswurf erzählt, dass Jolina eifersüchtig auf ihn gewesen sei. Dabei schien ihr Streit zuvor eigentlich geklärt. "Ich habe Cosimo in den Himmel gelobt, dass du ein toller Teampartner in der Prüfung warst, und du fällst mir wie eine falsche Schlange in den Rücken und machst nach außen hier einen auf Opfer", erzählte die Influencerin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen".

