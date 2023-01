Jolina und Cosimos Dschungel-Beef geht in die nächste Runde!

Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen! Im Dschungelcamp gerieten Cosimo Citiolo (41) und Jolina Mennen (30) wegen der Nachtwache richtig aneinander – im Verlauf des Streits bezeichnete die Influencerin den DSDS-Star als "Clown", was den sichtlich aufregte. Eigentlich waren die Fronten dann aber wieder geklärt – bis jetzt! In der Wiedersehensshow gerieten Jolina und Cosimo wieder heftig aneinander!

"Cosimo und ich haben auf dem Weg raus vorher versprochen, eigentlich ist Schluss mit dem Thema", erzählte Jolina bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" – doch dann habe der im ersten Interview nach dem Exit direkt wieder über Jolina hergezogen! Der Interviewpartner habe der YouTuberin gesteckt, dass sie laut Cosimo eifersüchtig auf ihn sei. "Ich habe Cosimo in den Himmel gelobt, dass du ein toller Teampartner in der Prüfung warst, und du fällst mir wie eine falsche Schlange in den Rücken und machst nach außen hier einen auf Opfer", fuhr sie wütend fort. Er solle endlich mal zu sich selbst stehen.

Das wollte Cosimo natürlich nicht über sich ergehen lassen: "Ich habe nie gesagt, dass ich ein Opfer bin!" Jolina selbst habe in Interviews rumgeheult – ihre Aussagen jetzt würden den Italiener aber nicht überraschen. "Ich bin schon mit der Einstellung dahin gekommen, dass ich auseinandergenommen werde, mit Sprüchen, die teilweise erfunden sind", stellte er klar.

RTL Jolina Mennen und Cosimo Citiolo während der Dschungelprüfung

RTL Jolina Mennen im Dschungelcamp

RTL Lucas Cordalis, Jolina Mennen, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Djamila Rowe im Dschungelcamp 2023

